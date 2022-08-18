В Виннице и Тернополе «заминировали» вокзалы и другие объекты

Главное: В Виннице и Тернополе взрывотехники проверяли железнодорожные вокзалы на наличие взрывчатки. В Тернополе взрывчатку также искали в универмаге, а в Виннице — на автовокзале и рынке.

Детали: Сразу в двух городах Украины — Виннице и Тернополе — из-за сообщения о минировании перекрыли железнодорожные вокзалы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили городские власти обоих городов.

Отмечается, что в Тернополе также «минировали» центральный универмаг, а в Виннице — центральный рынок и центральный автовокзал.

На всех объектах проводились проверки взрывотехников, движение вблизи них перекрыто.

На момент публикации в Виннице уже возобновилось движение транспорта.

По данным винницкого горсовета, о взрывчатке в общественных местах полиции сообщили по электронной почте.

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