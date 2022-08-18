В Украине разработали четыре модели организации образовательного процесса в условиях войны

Главное: Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что в Украине было разработано несколько вариантов по организации образовательного процесса.

Детали: В МОН разработали четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях войны. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет на открытии Международной августовской педагогической научно-практической конференции, пишет Укринформ.

По словам Шкарлета, в основу моделей обучения положены четыре возможных локации учащихся:

— участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от боевых действий;

— участники образовательного процесса являются внутриперемещенными лицами;

— находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;

— временно за пределами Украины.

Для двух первых категорий учащихся предлагаются очная форма обучения, дистанционная форма, семейная (домашняя) форма обучения, смешанная форма обучения, экстернат.

Для тех, кто находится за границей, предлагается очная форма обучения, дистанционная форма обучения, семейная форма обучения, экстернат.

Для учащихся, находящихся на временно захваченных территориях или в зоне боевых действий предусмотрена дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме; семейная (домашняя) форма обучения; экстернат.

В тему: Стало известно, как будут работать украинские школы во время воздушной тревоги.