В Минздраве рассказали, сколько медиков покинуло Украину с начала войны

Главное: С начала войны из страны выехало не более полтора процента медиков. Для внутренне перемещенных врачей и медсестер созданы условия для работы на временном месте пребывания.

Детали: По данным Минздрава, Украину покинуло не более 1,5% медиков. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Ляшко отметил, что по официальным данным за пределы Украины, выехало 0,5% от всех медицинских работников — это медсестры и врачи.

«Но если мы предположим, что официальные данные имеют погрешность, то 1,5% — это максимум. Но это без учета работников частных учреждений здравоохранения. Если мы посмотрим на недавнюю статистику Международной Организации по Миграции, то она показывает, что внутренне перемещенных работников в сфере здравоохранения примерно 4% от всех перемещенных лиц», — рассказал он.

По словам Ляшко, Минздрав отслеживает эти данные несколько другим методом.

«С первых дней войны мы позволили медикам работать в любом учреждении здравоохранения. Главное — чтобы администрация зафиксировала и передала информацию тому руководителю учреждения, где работает этот врач. Началось разрушение инфраструктуры, мостов, электрички и автобусы не ходили. Например, в Киев медсестры не могли доехать. Но в Яготине также требовалась медицинская помощь, и они приходили работать в местном учреждении здравоохранения или на подстанции скорой. Тогда приходило сообщение руководителю того заведения, где человек работал в Киеве, он табелировался и ему выплачивалась заработная плата», — привел пример министр.

Он добавил, что в дальнейшем эту практику оставили, чтобы люди, которые уезжают из зоны боевых действий, могли спокойно, не ища вакансий, приходить и помогать там, где нужна эта помощь и получать заработную плату по месту трудоустройства.

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