Россия экстренно перемещает свои самолеты вглубь Крыма и на свою территорию

Главное: После взрывов в Крыму россияне экстренно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы РФ. Украинская разведка зафиксировала перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов после взрывов на временно оккупированном полуострове.

Детали: После серии взрывов во временно оккупированном Крыму российские военные срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы России. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.

Эта активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки 9 августа и Гвардейское 16 августа.

В частности, замечен перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

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