В Минздраве сообщили, есть ли случаи обезьяньей оспы в Украине

Главное: Оспа обезьян пока не зафиксирована в Украина. Украинские медики обеспечены тест-системами для его выявления.

Детали: Зафиксированных случаев обезьяньей оспы в Украине в настоящее время нет. Возможность диагностировать это заболевание наша страна имеет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Пока нет случаев (обезьяньей оспы). Но система диагностики есть, обеспечена. Мы сделали шаг на опережение и установили всем нашим центрам контроля и профилактики болезней тест-системы для выявления, в том числе, обезьяньей оспы. Плюс, мы сделали определенную модернизацию тест-систем на исследования по методу полимеразной цепной реакции примерно 20 нозологий», — объяснил чиновник.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы заболевания похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные. В частности, лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.

Симптомы обычно проходят без всякого лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 92 странах мира выявлено более 35 тысяч случаев этой болезни, из которых 12 человек скончались.

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