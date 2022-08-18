Спикер УПЦ назвал незаконные захваты храмов работой против государства

Главное: Незаконные захваты храмов Украинской Православной Церкви являются антигосударственной деятельностью, которая разобщает украинское общество.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сказал в эфире телемарафона «Єдині новини».

«249 случаев с проблемными моментами. Из них 111 случаев физического захвата, когда совершен рейдерский захват культовых сооружений, принудительно опечатаны храмы и ключи от них забрали», — отметил замглавы ОВЦС УПЦ.

Протоиерей Николай подчеркнул, что после начала войны зафиксировано 40 случаев добровольного перехода общин: 27 приходов перешли в ПЦУ вместе с настоятелем и 13 приходов перешли без настоятеля. Однако гораздо больше принудительных переводов и захватов — 249.

«Наша позиция такая: если община вместе со священником решили перейти, мы никак не препятствуем», — сказал спикер УПЦ.

Протоиерей Николай назвал незаконные и силовые захваты храмов работой против украинского государства.

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