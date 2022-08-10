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Новости > Румынская Церковь передала гуманитарную помощь в Ровенскую епархию УПЦ

Румынская Церковь передала гуманитарную помощь в Ровенскую епархию УПЦ

Александра Кудрявцева
10.08.22 17:15
197
Румынская Церковь передала гуманитарную помощь в Ровенскую епархию УПЦ

Главное: Румынская Православная Церковь передала благотворительную помощь Ровенской епархии УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, груз в Ровно доставили православные волонтеры.

«Помощь состоит преимущественно из пищевых продуктов: крупы, масло, мука, вермишель, печенье, средства гигиены», — отметил секретарь Ровенской епархии протоиерей Виктор Земляной.

Гуманитарный груз передадут нуждающимся и переселенцам, часть отправят для ВСУ.

Как сообщалось ранее, в Запорожье и Одессе при поддержке Украинской Православной Церкви и благотворительного фонда Вадима Новинского медикам передали автомобили скорой помощи.

В тему: На Киевщине церковная община подтвердила верность УПЦ

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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