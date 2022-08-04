Порошенко планирует рассорить Зеленского и Залужного, - СМИ

По информации СМИ, бывший президент Украины намеревается продолжать раздувать конфликт между военным и политическим руководством страны.

По словам одного из сотрудников СБУ, у следствия есть доказательства (переписки, темники, транши денег), что экс-президент, используя свои пиар-возможности, заказывал информационные кампании по распространению фейков о конфликте Офиса президента и Залужного, а также для дискредитации Елены Зеленской, пишет АП.

Стоит отметить, что 2 августа Служба безопасности Украины ликвидировала миллионную ботоферму, которая занималась дискредитацией руководства государства и расшатывала обстановку в стране. Сеть ботов работала в интересах одной из политических партий. Для координации работы ботофермы ее руководитель, гражданин РФ, находился на связи с действующим народным депутатом, который входит в ближайшее окружение бывшего руководства Украины.

По данным СМИ, речь идет о ботоферме, которая работала в интересах партии «Европейская солидарность», главой которой является пятый президент Украины Петр Порошенко. Следствие утверждает, что мощности сети ботов использовались и российскими спецслужбами, в частности, для распространения неправдивой информации о ситуации на фронте.

Как рассказал собеседник в СБУ, правоохранители ищут остальные части «нелегальной медиа-империи» Порошенко, которая продолжает функционировать. Так, уже фиксируются различные информационные вбросы против Президента, ВСУ и окружения Владимира Зеленского.

«Работа идёт плотная. Тут у Порошенко просто не разберёшься. Много всего создали и наделали. Оперативные группы работают. Из последнего, какие-то колоссальные потери, что-то около 200 тысяч погибших и раненных. Ну тут всё ясно. Хотят снять Залужного» — заявил он.