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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси

Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси

Александр Панько
04.08.22 16:56
259
Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси

Главное: Россия перебрасывает боеприпасы из Беларуси в свой Южный военный округ. Это дает повод сомневаться в возможном вторжении в Украину белорусской армии.

Детали: Российские оккупанты опустошают склады с боеприпасами в Беларуси — вывозят их в Южный военный округ РФ. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«В целом до конца августа запланирован вывоз 12 тысяч тонн боеприпасов», — говорится в сообщении.

Это, по данным ведомства, свидетельствует о том, что у РФ есть проблема с логистикой относительно своевременной доставки БК в нужном количестве в зону боевых действий и она настолько остра, что Кремль использует для обеспечения ресурс из Беларуси.

Это также, по данным «СтратКома», дает повод сомневаться в возможном вторжении в Украину белорусской армии.

«Отрицательный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям — совсем другой вопрос», — говорят в «СтратКоме».

В тему: В ООС оценили перспективы российской армии повторно штурмовать Киевское направление.

Тэги: Россия, боеприпасы, вооружение, Беларусь, война в Украине

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