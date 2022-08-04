Украина готовится к масштабной приватизации

Главное: Масштабная приватизация грядет в Украине. Уже с 1 сентября.

Детали: С 1 сентября в Украине стартует масштабная приватизация. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей.

Чиновник сообщил: «Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должны сделать этот процесс максимально быстрым».

Он отметил, что государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

Информируется: «Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения за справедливую цену и начать работу».

Ожидается, что приватизация даст возможность расширить производство для аграриев.

Так, в министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и на комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, которые видят дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

В тему: ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке.