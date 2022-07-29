Германия снова обещает Украине поставить новую военную технику

Главное: Германия обещает передать Украине 16 танков для наведения переправ. Такие танки используют для быстрого создания мостов и преодоления войсками водных преград и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров.
Детали: Министерство обороны Германии приняло решение передать Украине 16 танков для наведения переправ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В целях дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины, министр Ламбрехт решила передать партию из 16 танков для наведения мостов Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя», — отмечают в сообщении.
Сообщается, что такие танки используют для быстрого создания мостов и преодоления войсками водных преград и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров и ширину в четыре метра. Такой мост может выдерживать тяжелую бронетехнику.
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