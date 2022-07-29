Германия снова обещает Украине поставить новую военную технику

Главное: Германия обещает передать Украине 16 танков для наведения переправ. Такие танки используют для быстрого создания мостов и преодоления войсками водных преград и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров.

Детали: Министерство обороны Германии приняло решение передать Украине 16 танков для наведения переправ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В целях дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины, министр Ламбрехт решила передать партию из 16 танков для наведения мостов Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя», — отмечают в сообщении.

Сообщается, что такие танки используют для быстрого создания мостов и преодоления войсками водных преград и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров и ширину в четыре метра. Такой мост может выдерживать тяжелую бронетехнику.

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Zur weiteren Unterstützung der Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

В тему: Германия обнародовала полный список вооружения, которое передаст Украине.