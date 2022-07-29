В НБУ прогнозируют дальнейший рост цен на бензин

Главное: Дефицит топлива и рост затрат на логистику на фоне разрушения НПЗ и логистической инфраструктуры, а также блокирование портов и высокие цены на нефть обусловили стремительное подорожание топлива в Украине. По прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и в следующем году.

Детали: В июне 2022 года цены на топливо были почти вдвое выше, чем в прошлом году. Об этом сообщают в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, несколько сдержало рост цен снижение НДС и отмена акциза на топливо во второй половине марта. С целью насыщения рынка топлива в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.

«Хотя ситуация на рынке топлива в Украине улучшится ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне», — говорится в документе.

По прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и в следующем году. Так, прогнозируемое постепенное снижение мировых цен на нефть вероятно нивелируется потребностью возвращения системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

По состоянию на 27 июля средние розничные цены на бензин А-95 составляли 50,49 гривен за литр, на дизельное топливо — 55,46 гривен за литр, на автогаз — 29,44 гривен за литр.

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