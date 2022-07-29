Треть украинцев столкнулись с нехваткой продовольствия, — ООН

Главное: С нехваткой продовольствия сегодня сталкивается каждый третий украинец. Всемирная продовольственная программа обеспокоена ухудшением ситуации из-за войны.

Детали: Каждый третий украинец так или иначе страдает от нехватки продовольствия. Об этом на брифинге 29 июля сообщил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Антон Веллас.

«Наша организация обеспокоена ухудшением ситуации с продовольствием в Украине... Мы пытаемся действовать очень гибко, чтобы помогать разным слоям населения на территории Украины: перемещенным лицам и лицам, которые находятся в условиях активных военных действий, и чья жизнь страдает от продолжающейся войны», — подчеркнул он.

По словам Велласа, ВПП ООН уже предоставила поддержку более двум миллионам украинцев в виде помощи или денежных выплат.

В частности, с марта было выплачено несколько миллионов долларов наличными.

Всемирная продовольственная программа — крупнейшая в мире гуманитарная организация. Основана в 1961 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН.

Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой, в целях содействия экономическому и социальному развитию.

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