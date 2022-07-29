В ОП назвали причины вражеского удара по колонии в Еленовке

Главное: Жители Еленовки сообщили, что россияне из Градов обстреляли колонии с украинскими военнопленными. Алексей Арестович назвал причины, по которым россияне решились на такой шаг.

Детали: Жители временно оккупированной Еленовки сообщили, что российские оккупанты из Градов обстреляли колонии, где содержались украинские военнопленные. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в Telegram.

По его словам, россияне решили записать себе в счёт ещё одно военное преступление.

В частности, они попытались решить сразу несколько задач:

— скрыть доказательства пыток и убийств в колонии,

— направить гнев родственников и сочувствующих Азову против властей Украины.

— физически уничтожить часть пленных,

— дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных,

— дискредитировать HIMARS и в идеале — потребовать поставить их под контроль,

— отвлечь от видео с отрезанием гениталий украинскому пленному со стороны российских военных, которое начало широко распространяться.

«Долбо*бы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь. Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию — государством спонсором терроризма, а международное правосудие — решимости догнать виновных, — отметил он

По его словам, мировая общественность имеет дело с очередной Катынью — массовым убийством военнопленных.

«Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации — как таковой. И во имя цивилизации и должна быть раздавлена в ноль — безжалостно и до конца», — подытожил Арестович.

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