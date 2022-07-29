Известная газировка кардинально сменит дизайн

Главное: Sprite меняет дизайн бутылки. Решено отказаться от зеленого цвета.

Детали: Газировка Sprite (принадлежит Coca-Cola Company) идет на кардинальную смену дизайна. Решено отказаться от зеленого цвета бутылки, передает СNN.

Сообщается, что на такой шаг пошли из соображений экологичности.

Об этом поведал генеральный директор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа.

Он поведал: «Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала. После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика».

В таком дизайне напиток продавали более шестидесяти лет.

Ожидается, что также изменят логотип и дизайн упаковки на бутылках. При этом на этикетках привычный зеленый цвет останется.

Резюмируется, что бутылки других напитков ассортимента Coca-Cola Company, при изготовлении которых используется зеленый краситель, такие как Fresca, Seagram's и Mello Yello, также поменяют свой цвет.

Изменения вступят в силу уже с 1 августа.

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