В УПЦ рассказали, как в столице пройдет празднование Дня Крещения Руси

Главное: В день Крещения Руси и день памяти равноапостольного великого князя Владимира 28 июля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре будут совершены праздничная Божественная литургия и благодарственный молебен.

Владыка подчеркнул, что в связи с военным положением традиционных крестного хода и молебна на Владимирской горке не будет.

«Мы живем в условиях военного положения, поэтому любые массовые собрания ограничены. Празднование будет происходить следующим образом: будет совершена Божественная литургия в Киево-Печерской лавре, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий , далее — благодарственный молебен, который также состоится в Лавре», — рассказал иерарх УПЦ

Епископ Виктор отметил, что многие верующие обратились с просьбой о том, чтобы Украинская Православная Церковь провела в праздничный день мероприятия, которые всегда собирали верующих УПЦ , — молебен на Владимирской горке и Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

«В условиях нашей сегодняшней такой непростой, неспокойной жизни это не может состояться. Но молитва будет. Она будет в стенах лавры и во всех храмах нашей Церкви, где будем едиными устами и единым сердцем прославлять Бога и просить у Него милости и щедрот для всех нас, для нашей Украинской державы, для нашего украинского народа», — заключил архиерей.