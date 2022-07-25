На Житомирщине священники УПЦ сдали кровь для ВСУ

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Антония - основателя обители

Торжества в Лавре: об Антонии Печерском, святости и главной черте национального характера – репортаж

В США кит попытался съесть двух девушек

Великое наследие Православия – в столице проходят торжества в день памяти княгини Ольги

Предстоятель УПЦ рассказал о том, как равноапостольная княгиня Ольга стала святой

В УПЦ рассказали, что уместно одеть в храм

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У Корбана на границе забрали паспорт и объявили о приостановке гражданства

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НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар

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