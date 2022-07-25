На Житомирщине священники УПЦ сдали кровь для ВСУ

У Корбана на границе забрали паспорт и объявили о приостановке гражданства
В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине
На украинских АЗС резко подорожало топливо
Украина подписала с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна
Стало известно, когда будут назначены главы СБУ и ГПУ
ЕС ввел седьмой пакет санкций против России
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 39 тысяч солдат
НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар
В Пентагоне дали прогноз по продолжительности войны в Украине
Инфляция в Украине превысит 30%