Составлен список самых дорогих актеров 2022-го года

Главное: Появился список самых высокооплачиваемых актеров 2022-го года. Его возглавил Том Круз.

Детали: 60-летний американский актер Том Круз признан самым высокооплачиваемым артистом 2022-го года. Как пишет издание Variety, за участие в съемках фильма «Топ Ган: Мэверик» он получил 100 миллионов долларов.

Далее в рейтинге идут Уилл Смитт («Эмансипасия», 35 миллионов), Леонардо Ди Каприо («Убийца цветочной луны», 30 миллионов) и Брэд Питт («Формула-1», 30 миллионов).

Среди самых дорогих актеров также оказались Дуэйн Джонсон («Черный Адам», 22,5 миллиона), Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс («Рождественская история», 20 миллионов), Крис Хемсворт («Добыча-2», 20 миллионов), Вин Дизель («Форсаж-10», 20 миллионов), Том Харди («Веном-3», 20 миллионов), Хоакин Феникс («Джокер-2», 20 миллионов) и Дензел Вашингтон («Великий уравнитель-3», 20 миллионов).

Кроме этого в список попали такие актеры:

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