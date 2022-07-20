На Закарпатье вышел второй том книги о древних монастырях Мукачевской епархии УПЦ

Главное: Вышел второй том сводного предметно-тематического каталога документов Государственного архива Закарпатской области «Древние монастыри Мукачевской епархии (1800–1900)».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, каталог содержит архивные документы Государственного архива Закарпатской области, воспроизводящие историю древних монастырей Мукачевской епархии.

«Проект является попыткой индексации, кодификации и систематизации имеющихся документов, чем существенно способствует коммуникации и верификации, прежде всего, в поисковой исследовательской работе по указанной тематике. В результате научно-исследовательской работы во втором томе проработано 35 427 дел. В общем, в двух первых томах автор проекта обработал — 44485 дел», — поделились в епархии.

Участие в проекте приняли: Мукачевская Православная епархия, Богословско-исторический научно-исследовательский центр имени архимандрита Василия (Пронина), Государственный архив Закарпатской области и факультет истории и международных отношений ГВУЗ «УжНУ».

Издание рекомендуется широкому кругу читателей — научным работникам, историкам-краеведам, докторантам и аспирантам, студентам духовных и гуманитарных вузов, а также исследователям, интересующимся церковно-историческим наследием Православной Церкви Закарпатья.

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