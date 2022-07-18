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Новости > Еврокомиссия предупреждает о серьезной угрозе для Евросоюза

Еврокомиссия предупреждает о серьезной угрозе для Евросоюза

Агата Кловская
18.07.22 16:56
131
Еврокомиссия предупреждает о серьезной угрозе для Евросоюза

Главное: Почти половине территории Евросоюза грозит засуха. Ее последствия отразятся на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции.

Детали: В Евросоюзе 46% территории подвержено риску засухи, а 11% уже переживает дефицит почвенной влаги. Об этом говорится в докладе совместного исследовательского центра Еврокомиссии «Засуха в Европе: июль 2022 года», обнародованном в понедельник, 18 июля.

«Климатические изменения повышают риск серьезных засух и лесных пожаров в мире. Совместный исследовательский центр ставит науку и технологии на службу наблюдения за изменением климата. Благодаря этому докладу мы лучше понимаем ситуацию, чтобы защитить наши леса, урожаи и воды», — заявила член ЕК, отвечающая за научные исследования, Мария Габриэль.

Согласно докладу, недостаток влаги и температурная нагрузка приводят к снижению урожайности культур по сравнению с делавшимися ранее прогнозами, и без того негативными по зерновым и ряду других культур.

Последствия засухи, вероятно, отразятся на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции. В определенной степени июльские погодные условия нанесут ущерб сельхозпроизводителям Венгрии, Германии, Польши, Словении и Хорватии.

В Италии режимы интенсивной засухи объявлены в пяти регионах, нехватка воды привела к ограничениям ее использования в ряде муниципалитетов. Аналогичные меры по экономии расхода воды были приняты во Франции.

В тему: В ближайшие дни в столице Британии ожидается до 41°C. Температура здесь будет выше чем в Западной Сахаре и Карибском бассейне.

Тэги: Евросоюз, общество, Европа, угроза, засуха, Еврокомиссия

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