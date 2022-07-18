Для женщин-военных пошьют отдельную форму

Главное: Для женщин-военных в Украине будут шить отдельную форму. Все это время украинские защитницы вынуждены были перешивать под женскую фигуру мужскую форму.

Детали: Две группы волонтеров занялись разработкой женской военной формы для ВСУ. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает BBC News Украина.

Идея возникла после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Волонтеры пояснили, что мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским. Так, штаны могут хорошо сидеть в бедрах, но быть большими в талии, у кителей — длинные рукава, плечо спускается почти до локтя.

Из-за этого женщинам приходится перешивать форму или приспосабливать ее булавками и тактическим ремнем в полевых условиях, что очень неудобно и нефункционально.

Решением этой проблемы занялись две группы волонтеров. Первая группа работает при поддержке Офиса президента в рамках проекта первой леди «безбарьерность». Вторая — во главе с депутаткой Киевсовета Ириной Никорак — Arm Women Now. Минобороны провело встречу с обеими группами, и теперь они совместно работают.

Волонтеры должны проанализировать опыт в сфере женской формы в других армиях и обратить внимание на типы фигур. Ожидается, что на первых этапах индивидуально будут подбирать одежду женщинам.

Первую партию брюк, кителей и тактического белья уже на этой неделе передадут защитницам на безвозмездной основе. Женщины должны протестировать форму и убедиться, что она функциональна и удобна.

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