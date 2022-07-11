Священники УПЦ в шести епархиях провели в последний путь украинских воинов

Главное: В шести епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели воинов ВСУ.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
В Волынской епархии простились с погибшим военнослужащим Николаем Дубиной.
Чин отпевания в Покровском храме поселка Цумань возглавил протоиерей Виктор Михалевский в сослужении настоятеля прихода протоиерея Михаила Кулакевича и местного духовенства. По словам очевидцев, Николай Дубина погиб, прикрыв собой молодого собрата.
Священники Владимир-Волынской епархии провели в последний путь погибшего воина Юрия Лесика.
«Юрий погиб, защищая Украину от российского нашествия на Востоке Украины. Он добровольно пошел в ряды ВСУ в начале войны с Россией и до последнего вздоха добросовестно исполнял обязанность воина-защитника», — говорится в сообщении.
Чин отпевания усопшего воина духовенство благочиния Ковеля совершило в Кресто-Воздвиженском храме поселка Люблинец.
В Полтавской епархии священнослужители Карловского благочиния совершили чин отпевания погибшего Защитника Украины Сергея Козачинского.
«Отдать честь погибшему Герою пришли руководители и жители Карловской общины, военнослужащие четвертого отдела Полтавского РТЦК и СПЮ, собратья, с которыми Сергей защищал Украину, одноклассники, друзья, знакомые. Стоя на коленях, карловчане встречали погибшего Героя», — сообщает епархиальная пресс-служба.
По благословению митрополита Полесского и Сарненского Анатолия настоятель Покровского храма села Бронное протоиерей Андрей Найчук совершил отпевание погибшего воина Ивана Гвяздовского.
Священники Черновицкой епархии в селе Крутеньки отпели Защитника Родины Юрия Молдована. Возглавил заупокойное богослужение благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк в храме святителя Николая села Крутеньки.
Священнослужитель Могилев-Подольской епархии УПЦ совершил чин отпевания усопшего воина ВСУ Максима Цыбульского.
В тему: На Волыни, Виннитчине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов.