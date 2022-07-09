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Новости > В Киево-Печерской лавре УПЦ до 17 июля проходит выставка-ярмарка «Петропавловская»

В Киево-Печерской лавре УПЦ до 17 июля проходит выставка-ярмарка «Петропавловская»

Александра Кудрявцева
09.07.22 15:55
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В Киево-Печерской лавре УПЦ до 17 июля проходит выставка-ярмарка «Петропавловская»
Главное: В Киево-Печерской лавре открылась ежегодная международная православная выставка-ярмарка «Петропавловская».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, выставка работает с 09.00. до 19.00 ежедневно до 17 июля, вход свободный.
 
«Свою продукцию предлагают представители украинских и зарубежных епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, поддерживающие общий тонус организма, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», — отмечают организаторы.
 
Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.
 
Палатки разместились на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).
 
Всем желающим посетить выставку-ярмарку необходимо соблюдать карантинные меры.
 
В тему: Митрополит УПЦ назвал преступлением попытки отобрать Киево-Печерскую лавру у Церкви.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, ярмарка, УПЦ

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