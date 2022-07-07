Сегодня верующие УПЦ празднуют Рождество Иоанна Предтечи

Главное: Сегодня 7 июля верующие Украинской Православной Церкви празднуют Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Детали: Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы, сообщает УПЦ Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы, сообщает Центр информации

Праведные родители святого Иоанна Крестителя — священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей.

Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя — Мессии.

Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени.

Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» — и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне — Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев.

Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме.

Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла.

Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.