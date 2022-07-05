УПЦ в епархиях помогает беженцам, медикам, нуждающимся и воинам ЗСУ

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киевской области по инициативе благочинного Обуховского округа Киевской епархии протоиерея Андрея Бреги, священники и прихожане собрали средства и приобрели автомобиль на нужды военных Обухова и района. К сбору средств присоединился викарий Киевской епархии архиепископ Иона.

В Одесской области настоятель Усекновенского храма села Иваново протоиерей Василий Шевяков вместе с прихожанами уже во второй раз отправил 20 тонн воды для жителей Николаева.

В Черновицкой епархии община храма в честь святых праведных Богоотцов Иоакима и Анны села Ясены передала бронежилет сыну прихожанки этого храма, мобилизованного в ряды ВСУ.

В Житомирской области социальный отдел Житомирской епархии провел благотворительную акцию в селах Озадовка и Лесная Слободка Бердичевского района.

При поддержке благотворительного фонда Предстоятеля УПЦ «Мир Вам» клирики Житомирской епархии передали продукты питания людям, которые переселились из зоны боевых действий. Всего было роздано 125 пакетов с необходимыми продуктами.

В Жмеринке, 3 июля, митрополит Варсонофий раздал гуманитарные наборы для переселенцев. Помощь была передана фондом Предстоятеля УПЦ «Мир вам».

Также стараниями сестер Браиловского женского монастыря в дополнение к этим наборам были подготовлены пакеты, содержащие консервацию, фрукты, печенье и другую выпечку.Помощь получили около 100 семей.

В храмах Полтавы 3 июля после Божественной литургии прошли благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся.

Священнослужители и активные прихожане на прихрамовой территории раздавали теплую пищу всем нуждающимся.

Такие трапезы в полтавских храмах организуются по воскресеньям после Божественной литургии. При Макарьевском кафедральном соборе Полтавы беженцев и вынужденных переселенцев кормят ежедневно с 12.00 до 13.00.

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