Папа Римский хочет посетить сначала Москву, а потом – Киев

Главное: Папа Римский может посетить Москву и Киев. Уже этим летом.

Детали: Папа Римский Франциск заявил о своем желании посетить Москву и Киев. Его цитирует Reuters.

85-летний глава католиков поведал, что хотел бы совершить свое визит после того, как слетает в Канаду 24-30 июля.

Он сказал: «Я хотел бы поехать в Украину. И я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом».

Франциск добавил: «И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину».

Папа Римский резюмировал: «Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах».

В тему: Папа Римский вел переговоры с Гитлером.