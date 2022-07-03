На Ровенщине верующие УПЦ почтили чудотворный образ Богородицы «Сострадание»

Главное: На Ровенщине в Гощанском Покровском женском монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили образ Богоматери «Сострадание» , которую написали по заказу Петра Могилы.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой rivne.church.ua, праздничную Божественную литургию в обители возглавил епископ Ровенский и Острожский Пимен.

На богослужении присутствовали игумении и игумены монастырей Ровенской епархии, а также большое количество верующих УПЦ

«Я очень люблю богослужение этого дня, оно чувственное. Службу написал митрополит Петр Могила. В ее песнопениях возвеличивается подвиг Божией Матери, ее сострадание и сострадание роду человеческому», — рассказал владыка Пимен.

В епархии отметили, что праздник в честь иконы Богородицы «Сострадание» установлен несколько веков назад, после возвращения православных людей из унии. Сама же икона «Сострадание» была написана на стене монастыря очень давно. Позже ее вырезали, сделали киот и установили для поклонения.

По молитвам к Божией Матери «Сострадание» происходит много различных чудес и исцелений. Монахини ведут книгу, в которую записывают все случаи помощи Богородицы. У людей по молитвам рождаются дети, больные исцеляются. Во Львове 10 лет назад по молитвам родителей нашелся похищенный мальчик.

«В Афганистане у одной женщины сын служил, она приходила к иконе и молилась. Матерь Божья приснилась и сказала: „Не плачь, я твоего сына взяла под покров“. И сын вернулся на праздник Покрова Божьей Матери», — сказано в одной из записей.

Завершилось празднование в честь иконы Богородицы «Сострадание» крестным ходом и водосвятием.