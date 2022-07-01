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Новости > Россияне могли заминировать подступы к острову Змеиный, — Госпогранслужба

Россияне могли заминировать подступы к острову Змеиный, — Госпогранслужба

Агата Кловская
01.07.22 16:59
303
Россияне могли заминировать подступы к острову Змеиный, — Госпогранслужба

Главное: Подступы к острову Змеиный могут быть заминированы. Сейчас ведется работа по отслеживанию ситуации вокруг острова, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Детали: Российские войска во время отступления могли заминировать подступы к острову Змеиный, поэтому сейчас ситуация остается напряженной. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Ситуация на этом направлении, вокруг острова остается еще напряженной, ведь враг мог заминировать подступы к острову. Сейчас ведется работа по отслеживанию ситуации вокруг острова, но я надеюсь, что пограничники в ближайшее время или когда это станет возможным, вернутся на этот клочок украинской земли для того, чтобы продолжить оборонять наше государство», — сказал Демченко на брифинге в медиацентре Украина.

В тему: Накануне на острове Змеиный проведена операция. Россияне покинули его территорию.

Россия назвала свой уход с острова Змеиный шагом доброй воли.

Тэги: общество, политика, пограничная служба, остров Змеиный, война в Украине

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