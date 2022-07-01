Эрдоган пригрозил Сирии внезапным ночным вторжением

Главное: Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном нападении на Сирию. Это может быть внезапным действием.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном нападении на Сирию. Сделал он это после саммита НАТО в Мадриде.

Турецкий лидер сказал, комментируя возможное проведение военной операции на севере Сирии: «У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью. Нет нужды суетиться. Не надо спешить. Мы уже работаем в этой области прямо сейчас».

Он добавил: «Как вы знаете, у нас есть работы на севере Ирака с одной стороны, и работы в Африне, на севере Сирии и так далее, с другой стороны».

Политик отметил: «Если мы проявим немного терпения, я надеюсь, мы будем выполнять операции самым мощным образом, когда придет время».

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