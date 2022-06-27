Зеленский рассказал, когда Украина сядет за стол переговоров с РФ

Главное: Украина сядет с Россией за стол переговоров тогда, когда восстановит позицию силы. По словам Владимира Зеленского, сейчас для не время переговоров.

Детали: Сейчас не время вести переговоры с Россией из-за полномасштабной войны. Украина сядет за стол переговоров тогда, когда будет в состоянии это сделать, то есть когда восстановит позицию силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам «Большой семерки», сообщает AFP.

В то же время Зеленский призвал лидеров G7 ограничить цену на российскую нефть и усилить санкции против России.

В тему: Зеленский рассказал, когда надеется завершить войну с Россией.