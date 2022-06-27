Лидеры Большой семерки предрекают серьезный экономический кризис

Главное: Лидеры Большой семерки обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом. По словам Олафа Шольца, это грозит миру немалыми проблемами.

Детали: Лидеры стран Большой семерки обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне замедления роста мировой экономики и резкого увеличения инфляции. Руководители стран G7 обсудили связанные с этим риски в ходе рабочего совещания по мировой экономике. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Все члены Большой семерки обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся, — падением темпов роста экономики в некоторых странах, увеличением инфляции, нехваткой сырья, перебоями в поставках энергоресурсов — суммарно все эти факторы сулят немалые проблемы», — заявил Шольц.

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