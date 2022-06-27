Украина снова нанесла более 10 ударов по острову Змеиный

Главное: Украина продолжает уничтожать позиции россиян на оккупированном острове Змеиный в Черном море. Наши военные нанесли более 10 ударов.

Детали: Украинские военные нанесли более 10 ударов по острову Змеиный в Черном море, поразив российскую военную технику. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет, что очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1», — сказала она.

По словам Гуменюк, военная операция рассчитана на абсолютное освобождение острова от оккупантов.

Она отметила, что на данный момент в Черном море находятся два ракетных корабля РФ, которые несут на себе 16 крылатых ракет.

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