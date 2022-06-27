Зеленский рассказал, когда надеется завершить войну с Россией

Главное: Владимир Зеленский по видеосвязи принял участие в саммите лидеров Большой семерки в Берлине. Он высказал надежду, что война в Украине завершится до зимы.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что война против России завершится до зимы. Такое пожелание он озвучил по видеосвязи на саммите лидеров Большой семерки в понедельник, 27 июня.

Как пишет Reuters, он потребовал предоставить Украине системы противовоздушной обороны, ввести дополнительные санкции в отношении России и гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский попросил помощи в экспорте зерна из Украины и помощи в восстановлении.

«В режиме видеоконференции обратился к саммиту лидеров G7 в Берлине. Украина ощущает поддержку государств Большой симки. Спасибо за оборону и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна позиция стран G7 относительно санкций. Они могут и оказались усиливаться, в том числе методом ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор», — сообщил сам Зеленский в соцсетях.

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