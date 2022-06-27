Названо число мостов, разрушенных в Киевской области с начала войны

Главное: В Киевской области за месяцы войны были разрушены многие мосты. Всего – 49 объектов.

Детали: За прошедшие месяцы войны в Киевской области были повреждены 49 мостов. Об этом сообщил глава местной военной администрации Алексей Кулеба.

Чиновник пообещал, что вскоре планируется полноценный запуск движения по мосту через реку Трубеж на участке автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский в районе села Борщев в Броварском районе.

Он поведал, что сейчас здесь ведутся механизированные работы, на которых задействовано около семидесяти рабочих, в дальнейшем для строительства каркасов будет привлечено больше специалистов.

Резюмируется: «Сейчас нам важно восстановить полноценное движение на всех трассах регионального и межобластного значения».

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