Лукашенко предостерег Киев от удара по России

Главное: В случае ударов Украины по территории РФ Москва в ответ «применит нового уровня оружие», говорит Лукашенко. И применит, по его словам, по Киеву, по тем, кто принимает эти решения.

Детали: Формальный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин никогда не просил его участвовать в «спецоперации» в Украине и предостерег Киев от ударов по Беларуси и России. Об этом в пятницу, 17 июня, пишет Белта.

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что его армия не собирается воевать в Украине, но «если они (ВСУ) ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину».

Также Лукашенко предостерег Киев от ударов по России.

«Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения», — сказал он.

Лукашенко утверждает, что держит армию Беларуси начеку вдоль границы из-за Польши, у которой якобы есть «виды на Западную Украину».

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — заявил он.

В целом он не стал прогнозировать, чем завершится войны России против Украины.

«Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине, — это начало. Это один из элементов великого передела мира. Будут ломать, крошить. Будут страдать малые государства», — сказал Лукашенко.

В тему: Руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко считает, что в первую очередь надо обрезать канал, по которому противник подтягивает резервы. Поэтому Керченский мост станет целью номер один для украинских военных после получения необходимого оружия.