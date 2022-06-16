Россия привлекла к войне в Украине треть своей армии, — Генштаб

Главное: К российскому вторжению причастны около 330 тысяч человек. Это примерно треть всей российской армии, в том числе частные военные компании.

Детали: Россия привлекла к войне против Украины около 330 тысяч человек, заявил в четверг, 16 июня, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тыс. военнослужащих, которые сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований, при этом с учетом воздушного и морского компонента группировки войск агрессора насчитывает до 220 тыс. военнослужащих», — рассказал он.

Кроме этого, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью более 80 тысяч человек, боевые армейские системы — до 7 тысяч человек, федеральная служба войск национальной гвардии — до 18 тысяч человек, а также частные военные кампании — до 8 тысяч человек.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 32950 солдат. Уничтожены 1449 танков.