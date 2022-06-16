В Кремле утверждают, что мирный договор с Украиной согласовали на 75%

Главное: Глава делегации РФ на переговорах с Владимир Мединский заявил, что мирный договор с Украиной был согласован на три четверти еще два месяца назад. Но с тех пор переговоры прекратились.

Детали: Еще в апреле Россия и Украина согласовали проект мирного договора на 75%, но потом переговоры прекратились. Об этом заявил в четверг, 16 июня, глава делегации РФ на переговорах с Владимир Мединский.

«Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Прошло уже два месяца, но и до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу», — говорит Мединский.

По его словам, у Москвы складывается впечатление, что мир руководству Украины не нужен.

«Прервался после того, как Украину посетили в конце апреля руководители Пентагона и Государственного департамента США. Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза», — добавил Мединский.

Он утверждает, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев до сих пор официально не ответил на согласованный проект мирного договора.

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