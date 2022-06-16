В одной из областей Украины временно запретили русскоязычные песни

Главное: В Хмельницкой области запретили русскоязычные песни. Мораторий будет действовать на время войны.

Детали: На время войны в Хмельницкой области запретили русскоязычные песни. Их публичное использование назвали неправильным.

Отмечается, что мораторий касается русскоязычного культурного продукта в любых формах.

Данное решение поддержало большинство депутатов областного совета.

Кроме этого местные депутаты рекомендовали Хмельницкой ОВА создать рабочую группу по разъяснительной работе насчет моратория и ввести в ее состав работников администрации, правоохранителей и общественников.

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