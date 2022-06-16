В Почаевской духовной семинарии УПЦ выпускникам вручили дипломы

Главное: В Свято-Успенской Почаевской лавре состоялись праздничные мероприятия по случаю 29-го выпуска Почаевской духовной семинарии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт семинарии, торжества начались с праздничной литургии в Успенском соборе Лавры, которую возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. Ему сослужили ректор семинарии архиепископ Шумский Иов, преподаватели в священном сане и выпускники.

После Божественной литургии митрополит Сергий совершил благодарственный молебен, по окончании которого преподаватели и воспитанники семинарии поклонились чудотворным святыням Почаевской лавры: чудотворной иконе Богоматери, мощам святых угодников Иова и Амфилохия Почаевских и Стопе Божией Матери.

В Троицком соборе к выпускникам с приветственным словом обратились митрополит Сергий и ректор семинарии архиепископ Иов. Благодарственное слово архипастырям и преподавателям семинарии от лица выпускников произнес диакон Михаил Сухомлин. После этого состоялось вручение дипломов выпускникам Почаевской духовной семинарии.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 13 июня состоялся торжественный выпуск в Киевской духовной академии и семинарии.

В этом году богословское образование на дневном стационаре получили 61 студент: 2 аспиранта, 17 магистров и 42 бакалавра.

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