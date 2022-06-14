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Новости > В Киеве задумались над списанием внешнего госдолга

В Киеве задумались над списанием внешнего госдолга

Александр Панько
14.06.22 16:57
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В Киеве задумались над списанием внешнего госдолга

Главное: В апреле госдолг Украины вырос на 0,84% в долларах — до $97,62 млрд. Нардепы считают, что вторжение РФ является непредсказуемым обстоятельством, позволяющим вести переговоры о списании госдолга.

Детали: В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту и правительства с просьбой провести переговоры о списании внешнего долга. Среди авторов инициативы представители различных фракций, а также внефракционные депутаты.

«Обращаемся с предложением безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами — кредиторами Украины по списанию и пересмотру государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины. Ведь полномасштабная война, которую ведет сейчас Украина, является типичным форс-мажором — непредсказуемым обстоятельством, позволяющим вести переговоры об отказе от обязательств, заключенных в мирное время», — говорится в проекте.

Отмечается, что потери экономики Украины от войны, по предварительным расчетам, значительно превышают триллион долларов.

«По данным, официально обнародованным министерством финансов Украины, государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 1 662,69 млрд грн, или 56,83 млрд дол. США. За период с апреля и до конца этого года наше государство должно выплатить 102 млрд грн. внешнего долга», — говорится в проекте.

В нем также отмечается, что в условиях войны в финансировании в первую очередь нуждаются сфера обороны и социального обеспечения десятков миллионов пострадавших от войны украинцев, а обслуживание госдолга забирает значительную часть средств.

Отметим, в апреле госдолг Украины вырос на 0,84% в долларах — до $97,62 млрд, а в гривне — до 2,855 трлн грн.

В тему: В Украине разработали два механизма по списании долгов по кредитам на разрушенное жилье.

Тэги: Украина, общество, экономика, политика, госдолг, внешний долг, списание долга, война в Украине

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