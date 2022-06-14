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Новости > В Украине разработали два механизма по списании долгов по кредитам на разрушенное жилье

В Украине разработали два механизма по списании долгов по кредитам на разрушенное жилье

Агата Кловская
14.06.22 16:39
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В Украине разработали два механизма по списании долгов по кредитам на разрушенное жилье

Главное: Долги по кредитам на жилье, разрушенное в результате боевых действий, будут списаны. Для этого предлагается два механизма.

Детали: В Верховной раде зарегистрирован законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны. Предполагается два механизма — заморозка до получения компенсации и списание. Об этом говорится в проекте закона № 7441-1.

Текст документа обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно проекту, физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить от кредитора приостановку платежей по кредиту.

Это касается кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

— а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

— б) повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

— общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома — 250 кв м, и которое является единственным местом жительства семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;

— по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

— целью получения кредита согласно договора является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию от государства.

Срок для подачи заявок — период действия в Украине военного положения плюс 3 месяца после дня его прекращения. Под каждый случай заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

В тему: Стало известно, какие громады на Киевщине пострадали больше всего от боевых действий.

Тэги: Украина, долг, кредит, жилье, разрушение, новости Украины

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