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Новости > Митрополит Антоний рассказал, когда Церковь называет войну справедливой

Митрополит Антоний рассказал, когда Церковь называет войну справедливой

Александра Кудрявцева
14.06.22 16:25
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Митрополит Антоний рассказал, когда Церковь называет войну справедливой
Главное: Каждое государство имеет право защищать себя от агрессора, и в таком случае применение им военной силы становится оправданным.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью журналу «Академический Летописец».
 
«Война является одним из наиболее страшных проявлений греховной природы. После того, как человек отпал от Бога, в нём стала развиваться страсть ненависти, которая подталкивает его к насилию и агрессии. Отказываясь повиноваться воле Божией, человек желает завладеть тем, что ему не принадлежит. Государства нередко стремятся поработить своих соседей. В результате начинается война», — сказал владыка.
 
Митрополит Антоний отметил, что Церковь однозначно считает войну злом.
 
«При этом Церковь принципиально отличает справедливую войну от несправедливой. Каждое государство имеет право защищать себя от агрессора. В таком случае применение им военной силы становится оправданным. Тем не менее, пускать в ход армию допустимо лишь в том случае, когда уже исчерпаны все возможности урегулировать конфликт мирным путём. Военные, которые, выполняя приказ, ведут оборонительную войну и защищают свою Родину, выполняют свой долг. И Церковь их в этом поддерживает и молится за них», — пояснил архиерей.
 
Управделами УПЦ привел высказывания святого Василия Великого, который в одном из своих канонических правил ясно говорит, что «человек, совершивший убийство на войне (если он выступал в качестве защитника своей страны, а не в качестве агрессора) не должен считаться убийцей».
 
«А святой Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, которое также включено в книгу церковных канонов, даже пишет, что „убивать врагов на войне и законно, и похвалы достойно“. Тем не менее, святой Василий с сожалением признавал, что всякий, кто убил человека, имеет „нечистые руки“. Поэтому он советует воину, убивавшему неприятеля на войне, в течение трёх лет воздержаться от причащения Святых Таин. Но святой Василий не называет это наказанием», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о миссии священников в зоне боевых действий.
 
 

Тэги: война, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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