Украинские водительские права адаптировали к европейским

Главное: В Украине адаптировали новые водительские удостоверения к европейским. Вместо пиктограмм на новом удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском документе.

Детали: Новое украинское водительское удостоверение адаптировано к документам ЕС. Его получить можно, обменяв старое удостоверение в сервисных центрах МВД. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас вместо пиктограмм (например, очки) на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейских правах», — сообщили в МВД.

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода 78.

Для получения европейского документа необходимо предъявить паспорт, ИНН и старое удостоверение.

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