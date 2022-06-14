Франция назвала условие, без которого Украина не сможет вступить в ЕС

Главное: Французский министр назвал условие, без выполнения которого Украина не сможет вступить в ЕС. Это — окончание войны.

Детали: Для вступления в Евросоюз в Украине должны завершиться боевые действия, заявил во вторник, 14 июня, министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

По его словам, условия членства Украины должны обсуждаться только после окончания войны.

Накануне в Еврокомиссии прошли предварительные дебаты заявок Украины, Молдовы и Грузии на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. По данным СМИ, заявки Украины и Молдовы одобрят с условиями.

В тему: Стало известно, когда ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата.