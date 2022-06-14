В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Агапита

Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле и об избавлении от врага.

Предстоятель УПЦ в своей проповеди рассказал о жизни, подвигах и чудесах преподобного Агапита Печерского.

«У нас есть множество примеров того, как люди строго и усердно трудились на грани человеческих возможностей и даже выше их. Они получили спасительную благодать Святого Духа. Один из таких угодников Божьих — преподобный Агапит Печерский, и обращаемся к нему о ходатайстве перед Богом об исцелении душевном и телесном», — отметил Архипастырь.

Блаженнейший напомнил, что преподобный Агапит был последователем основателя Киево-Печерской обители преподобного Антония и научился от него главному — смиряться.

«Смирение — это единственная добродетель, позволяющая человеку вместить благодать спасения. Также Господь обогатил преподобного Агапита другими дарами — он исцелял человеческие недуги не только с помощью лекарственных трав, но больше с помощью чудодейственной молитвы», — пояснил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал, что Господь помог стяжать для спасения благодать Святого Духа, которая дается через смирение, чтобы благополучно сподобились райской небесной жизни во Христе Иисусе Господе.

После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с мощами преподобного Агапита к Ближним пещерам, после чего был отслужен молебен.

*** Преподобный Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского.

Святой Агапит бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые употреблял в пищу.

Преподобный вытерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел отравить. Господь сохранил своего угодника, и яд никоим образом не повредил ему. Со временем армянин, увидев чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.

После многих трудов и духовных подвигов преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года.

Святой был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Преподобному Агапиту молятся врачи и все те, кто нуждается в исцелении души и тела.