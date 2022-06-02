Названо условие призыва женщин на военную службу во время мобилизации

Главное: Во время всеукраинской мобилизации возможен призыв женщин на военную службу. Но только с их согласия.

Детали: В Украине продолжается мобилизация в связи с полномасштабным вторжением России. Призыв женщин на военную службу в это время возможен только с их согласия.

Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает Lviv.media.

«Призыв женщин на военную службу при мобилизации возможен только с их согласия. Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время не имеет», — заявил он.

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