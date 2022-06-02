В «ЛДНР» озвучили число украинских пленных

Главное: В «ЛДНР» назвали число украинских пленных. Это восемь тысяч солдат.

Детали: В самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» находятся восемь тысяч пленных украинских солдат. Об этом сообщила местная представительница Елена Шишкина.

Она сказала: «На данный момент на территории двух «республик» находятся порядка восьми тысяч военнопленных».

Отмечается: «У кого-то статус подозреваемого, у кого-то обвиняемого. К трибуналу мы будем понимать, кто у нас находится в статусе обвиняемого и какое это количество людей».

В тему: Число пострадавших от войны в Украине детей продолжает расти.