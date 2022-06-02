Биткоин продолжает стремительно падать в цене

Главное: Биткоин серьезно просел в цене. Сразу на 6%.

Детали: Стоимость биткоина продолжает снижаться. В четверг, 2 июня, он упал в цене на 6% до 29 650 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance

Если брать двадцать крупнейших бирж, то биткоин просел в цене на 5,7% до 29,7 тысяч долларов за сутки.

Подобная тенденция наблюдается с начала этой недели.

Отметим, что в мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну – на 26%.

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