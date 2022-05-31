Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Житомирщине верующие УПЦ защитили храм от провокаторов

На Житомирщине верующие УПЦ защитили храм от провокаторов

Александра Кудрявцева
31.05.22 14:45
263
На Житомирщине верующие УПЦ защитили храм от провокаторов

Главное: В Житомирской области церковная община Александро-Невского храма Украинской Православной Церкви защитила свой храм от попытки захвата.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, прихожане Александро-Невского храма в Царевке заявили, что будут защищать свои права на свободу вероисповедания.

«Инициативная группа людей, не имеющих никакого отношения к местному храму и вообще православию, собрали подписи якобы от религиозной общины и зашли в храм, где молились верующие. По словам местных жителей, активистов собрали староста Елена Духневич и активист Николай Оверковский. Провокаторы пытались обзывать людей в храме, используя все возможные штампы и стереотипы, распространяемые в обществе против Украинской Православной Церкви», — поделились в епархии.

Прихожане храма мирно общались с оппонентами, объяснив рейдерам, что их посягательства противозаконны и религиозная община будет защищать свои права и храм, даже если они попытаются использовать силу.

Благочинный Коростышевского округа архимандрит Иаков (Шумов) добавил, что провокаторы могут изложить свои претензии в судебном порядке.

«Этот приход юридически принадлежит нашей церкви и мы будем его отстаивать. Любая попытка захватить храм не пройдет силой», — добавил отец Иаков.

Храм удалось отстоять, однако верующие переживают, что такие ситуации могут повториться как в Царевке, так и в других селах и городах.

«К сожалению, тенденция захвата храмов сегодня распространена по всей Украине, особенно в западных областях. Слава Богу, в Коростышевском благочинии ни один храм не был захвачен. Прихожане с неустанной молитвой и стойкой верой отстаивают право молиться в церкви своих отцов и дедов», — говорится в сообщении.

В тему: Епископ УПЦ рассказал, как проходил Собор Украинской Православной Церкви.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

29.05.22 09:42

Падение «путинских соколов». Часть 2 (штурмовик Су-25)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

У нашей Вселенной может быть двойник — время там течет в обратном направлении
31.05.22 09:00

У нашей Вселенной может быть двойник — время там течет в обратном направлении

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.05.22 17:40

Львовская ОВА заявила, что у местных общин нет полномочий запрещать деятельность храмов УПЦ
31.05.22 17:20

На Киевщине сторонники ПЦУ планируют захватить храм УПЦ
31.05.22 16:41

Верховная Рада «сняла» омбудсмена Денисову
31.05.22 14:40

Стало известно, как подорожал автогаз в Украине за прошлый май
31.05.22 14:30

Несмотря на войну, в Украине разрешили проводить спортивные соревнования
31.05.22 14:25

В столице УПЦ передали продуктовые наборы нуждающимся
31.05.22 14:23

Определен лучший футболист Лиги чемпионов
31.05.22 13:42

ЕС не думает о седьмом пакете санкций против России
31.05.22 12:52

Киев активно готовится к возможному повторному наступлению врага
31.05.22 12:46

Стало известно, будет ли открыт в Киеве пляжный сезон
31.05.22 13:42

ЕС не думает о седьмом пакете санкций против России
31.05.22 12:52

Киев активно готовится к возможному повторному наступлению врага
31.05.22 11:36

Страны ЕС договорились ввести эмбарго на российскую нефть. Но есть нюанс
31.05.22 11:03

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ потеряла в войне уже 30,5 тысяч солдат
31.05.22 09:33

Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
30.05.22 18:16

Угроза повторного наступления на Киев остается, — КГВА
30.05.22 13:38

МВД предлагает мужчинам легальный способ выезда из страны во время войны
30.05.22 12:59

Россия стягивает войска к границе с Сумской областью
30.05.22 09:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 30 350 солдат
30.05.22 08:52

Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день этой весны
25.05.22 13:51

В Кабмине назвали условие, при котором за коммуналку можно не платить
25.05.22 14:54

В Минобороны объяснили, как начисляется зарплата военным
27.05.22 15:31

Зеленский предупредил о взрывном росте цен
25.05.22 15:59

В школьные программы будут внесены изменения из-за войны
25.05.22 09:20

Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Россией
26.05.22 16:59

Кабмин позволил еще некоторым мужчинам призывного возраста покидать Украину
27.05.22 09:48

Эффективность вакцинации от коронавируса стремительно уменьшается
27.05.22 15:55

В Украине продлили карантин из-за коронавируса
26.05.22 09:48

В ООН обновили цифру погибших мирных жителей в Украине
26.05.22 14:54

Украина намекает Венгрии, что нефтепровод «Дружба» может сломаться
Фото и Видео
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
Обломки самолета «Мрия» увезли на утилизацию
Обломки самолета «Мрия» увезли на утилизацию
В Ивано-Франковске избили музыканта, за русский язык
В Ивано-Франковске избили музыканта, за русский язык
Удалось снять на видео, как в Украине воруют бензин
Удалось снять на видео, как в Украине воруют бензин
В харьковском магазине продают гуманитарку
В харьковском магазине продают гуманитарку
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.