Несмотря на войну, в Украине разрешили проводить спортивные соревнования

Главное: Во время военного положения в Украине разрешили проводить спортивные соревнования. Несмотря на войну.

Детали: В Украине, несмотря на продолжающуюся войну, разрешили проводить спортивные соревнования во время военного положения. Соответствующий указ №1587 от 28 мая 2022 года приняло министерство молодежи и спорта.

Подчеркивается, что всеукраинские соревнования разрешены в отдельных регионах страны без присутствия зрителей.

В документе говорится, что для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд для участия в главных международных спортивных соревнованиях разрешено проводить всеукраинские соревнования в отдельных местностях Украины.

Информируется, что они могут в условиях соблюдения норм безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении.

Кроме этого было разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных разных возрастных групп, но без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет.

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